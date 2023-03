Maleisiërs op Schiphol gepakt met 170.000 illegale babypalingen in koffers

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft dinsdag in samenwerking met de douane en de Koninklijke Marechaussee 54 kilo glasaal onderschept. De ruim 170.000 beschermde babypalingen werden aangetroffen in koffers die onderweg waren naar Maleisië. Twee Maleisiërs zijn aangehouden.

In de koffers zaten plastic zakken gevuld met zout water en jonge palingen. Omdat het vermoedelijk om Europese glasaal ging, werd de NVWA ingeschakeld.

Op de Aziatische markt is er grote vraag naar paling. In Azië zouden ze zo tienduizenden euro’s kunnen opleveren, aldus de woordvoerder van de NVWA. ,,Maar er is daar niet genoeg paling om aan die vraag te voldoen”, zegt Lex Benden, woordvoerder van de NVWA. ,,Niemand weet hoe palingen zich voortplanten en daarom kun je ze ook niet kweken en zo ontstaat er een smokkel, onder andere vanuit Europa.”

De 170.000 vissen zijn waarschijnlijk in Europese wateren gevangen. ,,Het wegvangen van dat soort hoeveelheden is ongelooflijk schadelijk voor de palingvangst”, zegt Benden. ,,De Europese paling is een ernstig bedreigde diersoort en daarom ook beschermd. Import en export is daarom verboden.”

Belgische douane

De Belgische douane onderschepte vorige week vrijdag ook al Aziatische palingsmokkelaars op de luchthaven Zaventem in Brussel. Zes Maleisiërs hadden 18 identieke koffers, allen verpakt in plastic folie, ingecheckt. Hij controle van een van de koffers trof de douane plastic zakken gevuld met water en glasaaltjes aan.

De Maleisiërs probeerden in totaal 200 kilo glasaaltjes via Qatar naar Maleisië te smokkelen. De geschatte waarde is 400.000 euro.

