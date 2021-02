Maleisische regering: politie heeft juist gehandeld in zaak Ivana Smit

De politie heeft juist gehandeld in de zaak Ivana Smit. Alle procedures zijn gevolgd en er is naar eer en geweten onderzoek naar haar dood verricht. Dat meldt de Maleisische regering in een verweerschrift in de civiele zaak die de familie Smit heeft aangespannen.

De Maleisische nieuwssite FMT heeft inzage gehad in het verweerschrift. En ook Sébas Diekstra (de Nederlandse advocaat van de familie) en Sankara Nair (de Maleisische advocaat van de familie) bevestigen de strekking van het verweerschrift.

Ivana Smit (18) viel in december 2017 42 meter de diepte in vanaf het balkon van Alex en Luna Johnson in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Haar naakte en ontzielde lichaam werd 's middags gevonden. Of het een ongeluk of een misdrijf was, is nooit opgehelderd. De Johnsons, een Amerikaans echtpaar, zeggen van niets te weten omdat ze sliepen toen Ivana viel. Volgens de familie Smit zijn de twee echter wel degelijk verantwoordelijk voor de dood van het jonge fotomodel. Ivana zou in het appartement zijn overleden aan een overdosis, waarna de Amerikanen zich van haar lichaam ontdeden door het over de balkonrand te schuiven.

Het politie-onderzoek zat vol tekortkomingen. Zo werd de temperatuur van Ivana's lichaam niet opgenomen om het tijdstip van overlijden vast te stellen; er kwam niet eens een lijkschouwer ter plaatse.

Volledig scherm Politie-inspecteur Faizal. Achter hem advocaat Nair van de familie Smit. © Ton Voermans Politie-inspecteur Faizal wordt door de familie Smit in de civiele zaak verweten dat hij amateuristisch te werk ging bij het onderzoek. Zo verzuimde hij het appartement van de Johnsons te verzegelen als mogelijk plaats delict. De schoonmaakster van de Johnsons kon zo in opdracht van de Amerikanen de woning schoonmaken, voordat de technische recherche onderzoek kwam doen. Faizal stelt in zijn verweer dat hij de beveiliger van het appartementencomplex had gevraagd het appartement te verzegelen.

Faizal stelt ook dat hij in de mobiele telefoons van de Johnsons geen belastende informatie vond. Kortom: er was niets mis met zijn aanname dat het een ongeluk was. De Amerikanen zaten enige tijd vast voor drugsgebruik, maar die aanklacht werd later ingetrokken waardoor ze op vrije voeten kwamen.

Moordzaak

De politie en later de onderzoeksrechter kwamen tot dezelfde conclusie: Ivana's dood was een ongeluk. Maar in hoger beroep werd de conclusie van de onderzoeksrechter van tafel geveegd. De zaak Ivana Smit werd heropend: en nu als een moordzaak. Dat onderzoek loopt al ruim een jaar en ogenschijnlijk is er niets gebeurd. Met de civiele zaak wil de familie druk op de zaak uitoefenen. Wederom is Faizal bij het onderzoek betrokken. Bij de rechter eist de familie Smit dat hij van de zaak wordt gehaald.

Zes medische experts zijn ondertussen bezig met de beoordeling van de verschillende autopsierapporten om de doodsoorzaak vast te stellen. Volgens een Maleisisch onderzoek zou het kunnen dat Ivana nog leefde na haar val, terwijl uit Nederlands onderzoek bleek dat ze mogelijk al was overleden toen ze naar beneden viel.

Incompetent

Diekstra is niet verbaasd over de reactie van de autoriteiten. ,,Het lag ook in de lijn der verwachtingen dat men de gemaakte fouten niet zou erkennen. Zeker niet nu zij aansprakelijk zijn gesteld door de nabestaanden. Tijdens de zittingsdagen bij de rechtbank is pijnlijk gebleken hoe slecht en onzorgvuldig er onderzoek is verricht en hoe incompetent een aantal betrokken politiemedewerkers was. Van rechercheurs tot forensisch experts die nooit meer opleiding hebben genoten dan de basis politieopleiding. Dit met als onder andere het gevolg dat belangrijke sporen niet veilig zijn gesteld.’’

Recent liet de politie weten dat er wel degelijk onder zoek wordt gedaan. Zo heeft Maleisië heeft Interpol gevraagd om de verblijfplaats van de Johnsons te achterhalen. Advocaat Nair is er niet zeker van. ,,Dat zegt de politie, maar we hebben er geen bewijs van gezien.’’ Het tweetal verhuisde van Kuala Lumpur naar Singapore en later naar Miami in de Verenigde Staten. De Johnsons ontkennen iedere betrokkenheid bij de dood van Ivana.

In maart is er een eerste zitting over de civiele claim.