Man (20) die Tim Scholten doodreed op Malta: 'Ik had dood moeten zijn, niet hij'

De bestuurder die eerder deze maand op Malta Tim Scholten (19) doodreed heeft spijt betuigd in de rechtbank. Dat meldt de Malta Independent . ,,Ik haat mezelf omdat hij dood is door mij."

Een 20-jarige automobilist werd op 12 juli voorgeleid bij de rechtbank in Malta vanwege het dodelijk ongeluk. De bestuurder werd aangehouden vanwege roekeloos rijgedrag en het rijden onder invloed. Later werd daar doodslag aan toegevoegd toen bleek dat Tim Scholten de aanrijding niet overleefde. De man verloor de macht over het stuur, schoot de stoep en reed daarbij acht mensen aan.

Dronken

Een rechercheur van de plaatselijke politie deed in de rechtbank ook zijn verhaal. ,,De verdachte was dronken en reed te hard. De stoep is daar hoog, waardoor je heel snel moet rijden om eroverheen te rijden."

Ondanks de zware aantijging zei de rechercheur ook: ,,Ik denk niet dat hij thuishoort in de gevangenis." De advocaat van de automobilist was het daarmee eens. Hij noemde het ongeluk 'tragisch voor alle betrokkenen'.

Moe

Daarna nam de advocaat het woord om een verklaring van de verdachte voor te lezen. ,,Ik was onderweg naar huis en was moe, maar ik dacht dat ik wel kon rijden. Het is maar een ritje van twee minuten."

Daarna vertelde de verdachte ook over Tim Scholten. ,,Ik haat mezelf omdat hij dood is door mij. Ik kan me niet voorstellen wat zijn familie nu meemaakt. Ik wil ze graag compensatie betalen, al moet ik daar de rest van mijn leven voor werken. Hij had niet dood moeten zijn, maar ik." Tijdens het voorlezen van de verklaring zat de verdachte te huilen. ,,Ik kan niet leven met wat ik heb gedaan. Hij (Scholten, red.) zag eruit als een goede jongen. Ik ben er kapot van."

Avondklok en huisarrest

De advocaat stelde aan de rechtbank voor om voorlopig een avondklok voor zijn cliënt in te stellen en om tijdelijk zijn rijbevoegdheid in te trekken. Daarnaast wilde de advocaat nog een duidelijk punt maken. ,,Vier uur 's morgens is geen tijd voor jonge mensen om op straat te hangen. Je drinkt alcohol en daardoor doe je dingen die je normaal niet zou doen. Daarbij is hoge snelheid dodelijk. Je kan beter langzaam rijden dan een ongeluk veroorzaken."

De verdachte is onder huisarrest geplaatst. Hij moet zich drie keer per week melden op het politiebureau. Daarnaast moet hij 2.000 dollar overmaken en staat hij persoonlijk ook garant voor nog eens 10.000 dollar. Tot de rechtbank zijn uitspraak heeft gedaan, mag de man ook niet rijden. ,,Loop maar naar het politiebureau. Dat zal je goed doen", stelde de rechtbank.