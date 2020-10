Man (23) aangehouden voor betrokkenheid bij inrijden op feestende jongeren Rijsbergen

Zondagochtend ging het helemaal mis bij café Jolly Jester Pub in Rijsbergen: daar reed een automobilist rond de klok van 5.30 uur in op bezoekers. Hij zou even daarvoor boos het café hebben verlaten met een andere man.

De jongeren die buiten stonden, waren bezoekers van een besloten feest in de kroeg in kwestie. Dat feestje werd georganiseerd door een groep vriendinnen, die na het incident anoniem hun verhaal deden. ,,Dit had echt heel anders kunnen aflopen. Als je de beelden terugziet, dan vraag je je af hoe het mogelijk is dat er geen doden of ernstig gewonden zijn gevallen. Hoe haal je het in hoofd om zoiets te doen. Dit is zo ziek.”