Man (24) opgepakt op station Hoorn die zichzelf betastte in trein, in bijzijn van meisjes

Een woordvoerster van de politie laat weten dat het gaat om een man die seksuele handelingen met zichzelf deed in de trein. De politie herkende de man op basis van camerabeelden die waren aangeleverd door de NS en hield hem aan.

Voor ogen meisjes

Begin juni liet de politie weten op zoek te zijn naar een man van rond de 20 die zichzelf betaste in het bijzijn van twee minderjarige meisjes in de trein op het station Hoorn. Of het om dezelfde man gaat is onderdeel van het politieonderzoek, aldus de politiewoordvoerster. Ook wordt nog onderzocht of de man zichzelf altijd betastte op hetzelfde station of treintraject.

De NS laat weten opgelucht te zijn dat de dader is gepakt. ,,We willen dat onze reizigers zich veilig voelen”, aldus Eelco van Asch, bestuurslid van de NS. ,,We zijn de politie dankbaar voor deze snelle aanhouding die dankzij het uitvoerige cameratoezicht mogelijk was. Na veroordeling gaan we over tot een ov-verbod. Zo voorkomen we dat onze reizigers nog met deze man te maken krijgen.”

Meerdere incidenten

De afgelopen weken vonden er meerdere zedenincidenten plaats in het openbaar vervoer in Nederland. Een 19-jarige vrouw werd eind mei in de trein tussen Lelystad en Almere betast door een man terwijl ze sliep. Een week daarvoor werd een eveneens 19-jarige vrouw gedurende veertig minuten aangerand in een verder lege coupé in de trein van Amsterdam Centraal naar Alkmaar.