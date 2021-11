Man (26) wil tram inhalen, maar klapt met auto vol op tegenligger en overlijdt

Het dodelijke slachtoffer bij de frontale botsing op de Straatweg in Rotterdam is een 26-jarige man uit Zoetermeer. Hij wilde een tram inhalen, raakte daarbij op de verkeerde weghelft en botste op een tegenligger. De bestuurder van de tegemoetkomende auto, een 21-jarige man uit Bergschenhoek, raakte zwaargewond. In de auto’s zaten geen passagiers.

Een deuk in een auto is het enige wat nog herinnert aan het dodelijke ongeval. In de nacht van dinsdag op woensdag, even na middernacht, botsten twee auto’s frontaal op de Straatweg in de Rotterdamse wijk Hillegersberg.



Beide bestuurders raakten bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd. De man uit Zoetermeer die op de verkeerde weghelft reed, werd nog gereanimeerd, maar overleefde de aanrijding niet.

Volledig scherm De ravage was enorm na het ongeval op de Straatweg, waarbij een man om het leven kwam. © MediaTV

Brokstukken

De ochtend na het ongeluk ligt de Straatweg er weer bij zoals altijd. Politie, ambulance en brandweer zijn weg. De auto’s zijn weggesleept en de brokstukken zijn keurig opgeveegd. In de lange straat staan de dure auto’s - Porsche, Ferrari, Range Rover, Mercedes en BMW - keurig in de carports.



Camera’s ter bewaking op de auto’s en de voordeur gericht. Een ochtend zoals altijd, zo lijkt. Toch is het anders. Een enkeling komt een kijkje nemen op de plek waar de auto’s botsten. Een man laat op zijn mobieltje een foto zien van de ravage. Dit soort foto’s gaan rond in de wijk.

Quote Er wordt hier bizar hard gereden Buurtbewoner

Bewoners reageren ook geschokt. ,,Jeetje Mina’’, zegt een van hen. Het ongeval gebeurde schuin bij hem voor de deur. Veel heeft hij er die nacht niet van meegekregen, de slaapkamer is aan de achterkant van de woning. Hij loopt even mee naar de plek des onheils.



Hij weet wel wat er schort aan de Straatweg. ,,Er wordt hier bizar hard gereden. De tram wordt ook geregeld ingehaald. Links en rechts. Deze straat nodigt gewoon uit tot hardrijden.’’ De weg is breed en lang. ,,De weg zou eigenlijk anders moeten worden ingericht. De banen moeten anders worden gescheiden.’’

Gaspedaal

Wie zijn oor te luisteren legt in de buurt, hoort de ene na de andere klacht over de racebaan die de Straatweg is. ,,Vooral ‘s avonds en ‘s nachts wordt het gaspedaal ingedrukt’’, zegt een bewoner van een appartementengebouw. Hij staat op het punt om samen met zijn vrouw weg te rijden, de Straatweg op.

Quote Het zijn niet bepaald Max Verstap­pens. Als ze eenmaal in een slip zijn geraakt, dan weten ze niet wat ze moeten doen Een buurtbewoner

Het ongeval speelde zich bijna voor hun deur af. De flauwe bocht in de weg zorgt volgens hem voor gevaar. Afgelopen nacht botsten de twee auto’s frontaal op elkaar, maar het gebeurt vaker dat een auto doorschiet wegens te hard rijden.



,,Twee keer in de afgelopen anderhalf jaar en het zijn niet bepaald Max Verstappens. Als ze eenmaal in een slip zijn geraakt, dan weten ze niet wat ze moeten doen.’’



De klap van het dodelijk ongeval was te horen in het appartement. Niet eens zo’n harde klap, eerder een doffe klap. ,,Ik dacht dat mijn man iets had laten vallen.’’ Manlief liep naar buiten en zag op straat de reanimatie die aan de gang was. ,,Ik zag de lichten knipperen van de tram, maar de tram was niet geraakt.’’

Extra flitser

Ook deze man stelt dat er veel te hard wordt gereden. ,,Ze zitten hier zo op de honderd kilometer per uur.’’ Hij pleit voor nog een flitscamera op de Straatweg, ook al staat er al eentje ter hoogte van restaurant Zotte. ,,Een extra flitser is nodig. Ze rijden zo hard hier.’’

