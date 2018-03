Man (37) door meerdere kogels geraakt op woonwagenkamp in Eindhoven

Rond 02.00 uur werden de schoten gelost. Toen de politie op het kamp arriveerde, vonden zij een bloedspoor, maar het slachtoffer zelf was niet meer te vinden. De ziekenhuizen in de omgeving werden gealarmeerd om melding te maken als zij een slachtoffer met schotwonden zouden binnenkrijgen.



Om 02.30 uur meldde het slachtoffer zich. Hij was door meerdere kogels geraakt. De 37-jarige Eindhovenaar is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis en verkeert inmiddels buiten levensgevaar.



Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Verdachten worden nog gehoord en de politie roept getuigen om zich te melden. De politie is de dader nog niet op het spoor.