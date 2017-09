Man (48) overlijdt na schietpartij bij Halal Fried Chicken-filiaal in Amsterdam

De schietpartij vond rond middernacht plaats op de Burgemeester De Vlugtlaan in Nieuw-West voor de Halal Fried Chicken. Volgens de politie waren op dat moment veel mensen in de buurt.

Brandstichting

Het fastfoodrestaurant is de afgelopen tijd regelmatig het toneel geweest van geweld. Op 18 augustus werd iemand bij het restaurant in zijn been geschoten. Een week daarvoor was een poging gedaan het restaurant in brand te steken.