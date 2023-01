Man (51) aangehouden na dood tweelingbroer: politie gaat uit van misdrijf

De 51-jarige ’s-Gravenzander die deze week dood werd aangetroffen in zijn appartement, is volgens de politie slachtoffer van een misdrijf. Zijn tweelingbroer en huisgenoot is donderdag aangehouden als verdachte.

Het slachtoffer werd dinsdagochtend rond 09.00 uur levenloos aangetroffen in een appartement op de Van Heuven Goedhartlaan. Hij werd gevonden door zijn tweelingbroer en huisgenoot, wisten buurtgenoten te vertellen toen de politie ter plekke onderzoek deed.



Op basis van de lijkschouwing werd geconcludeerd dat het slachtoffer geen natuurlijke dood is gestorven. Op basis van recherchewerk in de buurt en technisch onderzoek kwam de tweelingbroer als verdachte in beeld.

De tweelingbroer zit vast

De tweelingbroer zit op dit moment vast en wordt gehoord. Hij zal op vrijdag 27 januari worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is vooralsnog echter onduidelijk. De woning trok de afgelopen jaren de aandacht van omwonenden.



Volgens hen was er met name in de zomermaanden regelmatig sprak van geluidsoverlast. Aanwezigen maakten met de ramen open af en toe flink ruzie. De geboren en getogen ‘s-Gravenzanders waren met name vroeger opvallend aanwezig in het lokale uitgaansleven, stelt een bekende van vroeger.

Witte bestelbus

Opvallend was dat er in de dagen voor het incident een witte bestelbus voor het appartementengebouw geparkeerd stond met de knipperlichten nog aan. De politie bouwde dinsdagmorgen een tent om de bus heen, klaarblijkelijk om de sporen veilig te stellen.



De bus zou eigendom van de in inmiddels verdachte hoofdbewoner van het pand zijn. De man heeft een montage- en onderhoudsbedrijf en was naar verluidt onder meer actief in de kassenbouw.

Bekende van de politie

De overleden man zou na een scheiding bij zijn broer aan de Van Heuven Goedhartlaan in de wijk Vreeburgh zijn gaan wonen. Hij is volgens buurtbewoners een bekende van de politie.



In zijn vorige woning aan de Sluiswachterstraat in ‘s-Gravenzande, even verderop, werd acht jaar geleden een hennepkwekerij aangetroffen. De man woonde daar destijds samen met zijn gezin.