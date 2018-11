Man (61) vergokt acht ton waarmee stichting kinderwensen zou vervullen

VIDEO A28 lange tijd dicht om brandende kraanwagen

16:15 Op de A28 bij Putten is woensdagmiddag rond 13.25 uur een vrachtwagen in brand gevlogen. De rijbaan tussen Knooppunt Hoevelaken en Strand Nulde is voorlopig dicht. Inmiddels is de wagen geblust, maar er is ook sprake van olielekkage. Dit loopt over het wegdek naar de middenberm.