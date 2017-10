Man (63) uit Amstelveen voor de rechter om oorlogsmisdaden Ethiopië

'Drank en drugs in kliniek Den Dolder als eerste aangepakt'

12:24 Burgemeester Koos Janssen heeft begrip voor de onrust van omwonenden rond de kliniek Altrecht in Den Dolder, waar de verdachte Michael P. van de moord op Anne Faber verbleef. Tijdens een bewonersavond zei hij dat 100 procent veiligheid nooit gegarandeerd kan worden, ondanks dat iedereen zijn best doet om het zo veilig mogelijk te maken. Over het drugs- en alcoholgebruik in de kliniek had de burgemeester ook een duidelijke boodschap: ,,Daar is veel over geklaagd, er is al eerder over geklaagd. Dit onderwerp moet zo goed mogelijk onder de loep gelegd moet worden".