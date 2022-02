Man (67) betaalde alles voor ‘bruid Kristina’ (17), maar toen hij weigerde, werd hij met hakbijl bedreigd

Update/video Gijzeling in Apple Store Leids­eplein: tientallen mensen door politie bevrijd

In de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam is een gijzeling gaande. Er is volgens Het Parool sprake van één gijzelnemer en één gijzelaar. Tientallen mensen zaten vast in het pand, maar zijn inmiddels door de politie bevrijd, meldt die krant. Een groot deel van het Leidseplein en de omgeving is afgezet en er is veel politie op de been.

22:02