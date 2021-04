Man (72) in scootmobiel overleden na mishandeling met ijzeren staaf

Vrouw met glas in gezicht geslagen. Buurtbewo­ner verleende eerste hulp: ‘Haar hele neus lag open’

30 maart MIDDELBURG - Een vrouw is vanmiddag met glas in het gezicht geslagen in Middelburg. De politie trof haar rond 18.30 uur bloedend aan in de straat Topaasplaats. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is ze niet in levensgevaar.