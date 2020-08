Man (75) rijdt met slakkengang over A28 na droevig telefoontje: ‘Ze vertelden me dat ik kanker had’

Feyenoord: ‘Enorm zonde dat onze naam door relschop­pers zo in het nieuws komt’

23 augustus Het is enorm zonde dat de naam van Feyenoord door een stel relschoppers dit weekend ook zo in het nieuws komt, terwijl het alleen over de knappe sportieve resultaten tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg zou moeten gaan. Relschoppers kunnen rekenen op een stadionverbod.