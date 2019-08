Man (92) overlijdt bij onbewaakte overgang die naar slechts één huis leidt

Na de botsing heeft de man enige tijd bekneld gezeten. Hij overleed ter plekke. In de trein zaten zeventien passagiers, geen van hen raakte gewond. De inzittenden werden opgevangen door de hulpdiensten. Volgens de regionale zender RTV Noord vragen geschrokken buurtbewoners zich af waarom een spoorwegovergang naar één huis open moet blijven. Datzelfde huis is ook bereikbaar via de andere kant.

Onbewaakt

Onbewaakte spoorwegovergangen staan in Nederland flink ter discussie na eerdere zware ongevallen op het spoor. In 2014 vielen er in Winsum twee doden te betreuren. Twee jaar later zorgde een botsing met een melkwagen voor maar liefst achttien gewonden. Vorig jaar kwam een vrouw in Scheemda om door een botsing met een trein. Over de laatste tien jaar vielen bij spoorwegovergangen gemiddeld elf doden per jaar.