Man die 10-jarig meisje verkrachtte en van brug gooide krijgt 27 jaar later levenslang

,,Moord verjaart niet in Duitsland en dat is maar goed ook.’’ Dat zei de rechter vanmorgen toen hij de 66-jarige Hans-Joachim G. tot levenslang veroordeelde voor de ontvoering, verkrachting en moord op Stephanie Drews (10). De zaak bleef 27 jaar onopgelost, maar werd enkele maanden terug toch nog gekraakt door een vrouwelijke agent. En nu kreeg de man de rekening gepresenteerd.

Op zaterdag 24 augustus 1991 speelt de 10-jarige Stephanie Drews (10) met vriendinnetjes in het Goethepark in Weimar bij Leipzig. Een man benadert de kinderen en vraagt of ze hem kunnen laten zien waar kasteel Schloss Belvedere is. Ze kunnen er vijftig Duitse mark voor krijgen (zo’n 25 euro). Stephanie besluit met de man mee te gaan. ,,We komen om 16.00 uur terug’’, zegt de man tegen de andere kinderen.

Volledig scherm Het park waar Stephanie verdween. © Landespolizeiinspektion Jena

Om 16.00 is Stephanie nog niet terug. Haar ongeruste vriendinnen vertellen haar ouders wat er is gebeurd. De vader van Stephanie doorzoekt het hele park op de fiets. Stephanie is spoorloos. Om 18 uur bellen vader en moeder de politie. De daaropvolgende zoekactie levert niets op.

Twee dagen later vindt een groepje kinderen het lichaam van Stephanie onder een 53 meter hoge brug langs de A4 bij Hermsdorf. Ze blijkt vlak voor haar dood verkracht. Ze heeft haar kleding nog aan, alleen haar bril en sandaaltjes zijn nergens te vinden. Stephanie blijkt misbruikt en van de brug gegooid.

De politie slaagt er niet in om de zaak op te lossen, maar de zaak wordt nooit gesloten en krijgt in oktober 2016 een nieuwe impuls. Eerder dat jaar wordt het lichaam van de in 2001 verdwenen Peggy Knobloch (9) gevonden. Op haar lichaam vindt de politie DNA-sporen van de intussen overleden neonazi, terrorist en moordenaar Uwe Böhnhardt (34). Daarop richt de politie een taskforce op. Die ontdekt dat het DNA-spoor vals alarm is. Maar de taskforce heropent ondertussen drie andere dossiers rond onopgeloste kindermoorden in de omgeving. Het gaat om de dossiers rond Stephanie, Bernd (9) en Ramona (10)

Volledig scherm Na de moord op de Duitse Stephanie Drews (10) wordt deze oproep tot getuigen gedaan. © rv

Claudia Becker (42) is leider van de taskforce en werkt op dat moment al sinds 1995 bij de Duitse politie. Ze heeft ervaring met seksuele misdrijven. Het lezen van alle dossiers kost haar maanden, maar het werpt wel zijn vruchten af.

Seksueel misbruik

In het dossier van Bernd wordt een verdachte genoemd die de aandacht trekt van Becker. Hans-Joachim G is een trucker van 65 jaar uit Berlijn. Hij heeft een alibi voor de moord op Bern, maar is eerder veroordeeld voor de ontvoering en het seksueel misbruik van verscheidene kinderen. Misdrijven die bijzonder veel gelijkenissen tonen met de zaak van Stephanie. ,,We moeten dit checken’’, zegt Becker tegen een collega. ,,Mijn intuïtie zegt me dat we op het juiste spoor zijn.’’

Ze laat een psychologisch profiel van G. opstellen, zijn telefoon wordt afgetapt en hij wordt geschaduwd. In maart van dit jaar bestormt een speciale eenheid van de politie het huis van de man. G. gaat de agenten te lijf met een metalen staaf, maar wordt snel overmeesterd. Hij bekent vrijwel meteen een deel van de misdaden waarvan hij wordt beschuldigd.

Volledig scherm Hans-Joachim G. werd begin dit jaar opgepakt. © EPA/RV

G. geeft toe dat hij Stephanie meenam en misbruikte, maar ontkent dat hij haar van de brug gooide. Volgens hem heeft hij haar daar gewoon ‘afgezet’.

Rechter