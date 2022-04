Man die Dinant (14) doodstak in Groningse supermarkt hoort 10 jaar cel en tbs eisen

J. (24) uit Groningen stak op zondag 6 juni 2021 even voor 15.00 uur Dinant Paré dood. De tiener werd liggend op de grond meerdere keren met een mes gestoken in onder meer zijn borst en rug, en ook geschopt. J. heeft bekend. Hij verkeerde in een psychose en Paré was een willekeurig slachtoffer, zo zei hij in de rechtbank.

Poging moord op gevangenismedewerker

J. wordt ook verdacht van een reeks vernielingen en andere delicten in het voorjaar van 2021. Een aantal dagen na zijn aanhouding vanwege het steekincident in Hoogkerk heeft J. geprobeerd om een medewerker van de gevangenis neer te steken met een afgebroken antenne. Het OM ziet dit als een poging tot moord.



J. was voor zijn aanhouding dakloos en sliep in een tentje in het Stadspark van Groningen. Hij gebruikte sterke drank en drugs. J. kwam al op jonge leeftijd in contact met hulpinstanties, maar het is niet gelukt om hem te behandelen. Hij had naar eigen zeggen het mes op 6 juni gestolen om er in zijn tent worst mee te snijden. ,,Onaannemelijk”, aldus de officier van justitie.



Naar eigen zeggen verkeerde J. in een psychose. Hij ‘wilde zien hoe het is om iemand te vermoorden.’ Zijn actie was het gevolg van een ‘verkeerde impuls’ en ‘ziek’, zei hij in de rechtbank.