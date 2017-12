Man die Israëlisch restaurant vernielde voorlopig op vrije voeten

Het OM heeft de man, die wordt verdacht van vernieling en diefstal, ook een locatieverbod opgelegd. Dat betekent dat hij negentig dagen lang niet in een straal van 100 meter in de buurt van het restaurant mag komen. Ook moet hij met de reclassering meewerken.



De verdachte sloeg met een houten knuppel de ruiten in van de eetgelegenheid aan de Amstelveenseweg. Ook nam hij de Israëlische vlag mee naar buiten. Agenten overmeesterden de man, die een Palestijnse vlag om zich heen had geslagen. Premier Mark Rutte noemde de vernielingen eerder deze week nog 'volstrekt onacceptabel' en 'echt verschrikkelijk'.



De man pleegde de vernielingen nadat de Amerikaanse president Donald Trump Jeruzalem had erkend als de hoofdstad van Israël. Over zijn identiteit meldt het OM alleen dat hij in Amsterdam woont. Zijn advocaat zei vrijdag tegen Het Parool en AT5 dat hij geen antisemitisch motief had, maar uit wanhoop over de situatie in Palestina handelde. Het gaat hem niet om terrorisme, aldus zijn raadsman Willem van Vliet. De verdachte heeft volgens hem een volledige bekentenis afgelegd.