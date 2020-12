Man die kickbokstrainer doodschoot: ‘Mijn enige doel was om de kinderen beschermen’

blijft in cel,,Ik wilde niemand doodschieten. Mijn enige doel was om de kinderen beschermen. Kijk naar de beelden!” Thomas P. deed vandaag een vergeefs verzoek aan de rechtbank om op vrije voeten te komen. Of hij bij een fatale schietpartij in het Brabantse Uden uit noodweer handelde, staat voor de rechters nog zeker niet vast.

Een dodelijke schietpartij, op klaarlichte dag, midden op straat, in een woonwijk. Officier van justitie Geerte Burgers zette nog maar eens op een rij hoe ernstig de gebeurtenissen op 30 augustus op de Batenburglaan in Uden waren. Gebeurtenissen die vrijwel allemaal op videobeelden zijn vastgelegd. Volgens Thomas P. en zijn advocaat Bart van Elst blijkt uit die beelden zonneklaar dat er sprake was van gerechtvaardigde zelfverdediging.

,,Je ziet hoe de auto met daarin mijn cliënt wordt klemgereden en dat uit die andere auto twee agressieve mannen springen”, beschrijft Van Elst. In de klemgereden auto zaten een Udenaar, die met zijn jonge gezin aan de Batenburglaan woont, en Thomas P., een inmiddels 50-jarige Pool die was ingehuurd om de Udenaar te beschermen. De Udenaar en zijn gezin werden al enige tijd ernstig bedreigd over de productie van synthetische drugs en een vermeende schuld.

Klauwhamer

Volgens P. was er een reële dreiging voor geweld en ontvoering van de kinderen van de Udenaar. ,,We hadden net eten gehaald en ik verheugde me om de kinderen daar blij mee te maken.” Nadat de auto waarin hij zat werd klemgereden, probeerden P. en de Udenaar naar diens woning te vluchten. De Pool zag naar eigen zeggen hoe een kompaan van Muller met een klauwhamer uithaalde naar de Udenaar. Hij haalde zijn pistool tevoorschijn. ,,Ik wilde ze afschrikken door in de lucht te schieten. Maar ik gleed uit. En toen viel die andere man mij aan.” Bij de worsteling op de grond zou het fatale schot zijn gelost.

P. betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden die de tussentijdse zitting bijwoonden. ,,Wat er is gebeurd is een verschrikkelijk drama. Ik voel heel erg mee met de familie. Maar ik heb dit niet gewild en kan het ook niet terugdraaien.”

Het proces wordt op 5 maart voortgezet. Tot die tijd blijft P. in het huis van bewaring in Grave.