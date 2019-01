Man die mensen wilde redden bij brand vecht nu zelf voor zijn leven

,,Hij wordt in coma gehouden”, vertelt zijn schoonzus Henny Bos. Haar zwager probeerde zondag om het leven van andere mensen veilig te stellen, toen er brand uitbrak in een appartementencomplex. Over de identiteit van de man zijn verder geen mededelingen gedaan.

,,Hij is naar boven gegaan en heeft daarbij veel rook ingeademd. Als de brandweer twee minuten later was gekomen, had hij het niet overleefd. Hij is in eerst overgebracht naar het ziekenhuis in Apeldoorn. Aanvankelijk leek het wel mee te vallen. Omdat het later toch ernstiger bleek dan gedacht, is hij overgebracht naar Beverwijk. Daar verslechtert zijn toestand nu.”