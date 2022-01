Man die met fakkel voor huis Sigrid Kaag stond in hoger beroep

Eline van 't N

Tegen Van den B. was negen maanden celstraf geëist. Ook tegen Eline van ‘t N, de vrouw die alles filmde en rechtstreeks uitzond, was negen maanden cel geëist. Zij kreeg er vier.



Van den B., die zichzelf als volger van Jezus ziet, zei eerder in de rechtbank: ,,Ik wil licht brengen in de duisternis, ik kom laten zien dat God groter is dan Klaus Schwab van het World Economic Forum en groter dan Bill Gates. Het is mijn plicht Kaag aan te spreken. Ook bij haar deur. Politici moeten uit hun roes komen en een keuze maken. De illuminati maken een grote wereldregering. Het World Economic Forum doet mee en Kaag is daar lid van.”



Van ‘t N keek na de zitting anders terug op die dag. ,,Ik kan me de angst van mevrouw Kaag goed voorstellen. Je moet niet bij politici aan huis gaan. Daar heb ik spijt van. Ik had de stopknop van de livestream moeten indrukken.” Ze betitelt Max in video’s wel als held en strijder. ,,Ik hou van hem, maar sta niet achter zijn acties.” Ze zendt die acties uit ‘voor de kijkcijfers’, stelt ze.