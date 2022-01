Man die overleed nadat krik wegzakte, wilde waarschijnlijk katalysator stelen

Het stelen van katalysatoren is populairder dan ooit . Verleden jaar is in heel Nederland een recordaantal katalysatoren gestolen: 3400 in totaal. Die van de Toyota Prius is het verreweg het meest gewild bij dieven, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Hiervan werden er 1388 gestolen. Van de Volkswagenmodellen Polo, Golf en Lupo werden 402 katalysatoren ontvreemd.

Grondstofprijzen

Volgens André Bouwman, senior adviseur bij het LIV, zijn de katalysatoren waar edelmetalen als platina, rodium en palladium in zitten zo geliefd zijn door de stijgende grondstofprijzen. ,,De opbrengst zou tussen de 1000 en 1500 euro liggen.



Maar de schade is ook groot. Het gaat om oudere auto's van de bouwjaren 2003 tot 2012. Een nieuwe laten installeren kost zo tweeduizend euro. De reparatie is dan te duur voor de waarde van de auto, dus is de auto total loss. De vraag is wat de verzekeraar betaalt.’’



In Noord-Holland werden maandag kort na middernacht twee verdachten van katalysatordiefstal aangehouden: een 53- en 22-jarige man uit Bulgarije. Volgens Bouwman werden verleden jaar ook andere dieven uit Oost-Europa opgepakt. ,,Het lijkt of ze over de grens worden omgesmolten.’’