Man die Utrechtse singels dempte, blijkt nazi: ‘Hoe kan het dat gemeente dát niet wist?’

Deze bijzondere vogel is gespot in Utrecht, vogelaars opgewonden: ‘Wauw, wat een knaller!’

10:00 In de Utrechtse wijk Hoograven is een bijzondere vogel neergestreken: de zwartkeellijster, een dwaalgast uit Azië. Dit is de dertiende keer dat deze vogel in ons land wordt waargenomen. ,,Het is echt een knaller van een soort.’’