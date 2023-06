Man ‘drogeert’ bezoeker op Defqon en wordt buiten de hekken gezet

Op het festival Defqon.1 dat momenteel plaatsvindt in Biddinghuizen, is een bezoeker door de beveiliging van het festivalterrein verwijderd en naar de politiepost gebracht. De man zou iets bij een andere bezoeker in zijn drankje hebben gedaan, zo is te zien op beelden die rondgaan op sociale media.

Op sociale media ontstond ophef omdat op beelden duidelijk te zien is hoe de man iets bij een andere bezoeker in zijn drankje stopt. Dat gebeurt op het moment dat deze bezoeker tijdens een optreden zijn bekertje in de lucht steekt en de man van achteren toeslaat. ‘Die wordt even gedrogeerd’, roept de maker van het filmpje.

De beelden kwamen al snel bij de organisatie van Defqon terecht waarop de man door beveiligers buiten de hekken is gezet en naar de politiepost is gebracht. Ook daar zijn beelden van.

Volledig scherm Het moment waarop de man iets bij een andere bezoeker in het drankje stopt. © Videoscreenshot

,,Wij monitoren continu de berichten op sociale media. Zodoende zijn deze beelden ons snel onder ogen gekomen. We hebben deze meneer kunnen lokaliseren en hebben hem naar de politiepost gebracht. Die konden wegens gebrek aan bewijs niet zoveel", aldus woordvoerder bij Defqon Tim Boersma.

Wat er door de man in het drankje is gestopt, en of dat bijvoorbeeld drugs waren, is niet bekend. Wel zegt Boersma: “Wij hebben een zerotolerancebeleid wat betreft drugs. Bezoekers worden uitgebreid gefouilleerd maar 100 procent voorkomen dat er iets wordt meegenomen kun je niet.”

Geen strafbaar feit

De politie Midden-Nederland bevestigt het voorval maar heeft niet veel kunnen doen. ,,We hebben met de man gesproken maar hebben geen strafbaar feit kunnen vaststellen. Het desbetreffende bekertje hebben wij niet kunnen onderzoeken en ook hebben wij de persoon bij wie dit gebeurt zou zijn niet kunnen achterhalen. Het is dan ook niet bekend of er hier daadwerkelijk sprake is van een poging om iemand te drogeren.”

De man is daarom niet aangehouden. Wel is hem door de organisatie van Defqon de toegang tot het festivalterrein ontzegd. De organisatie is alert op verdachte situaties. Bezoekers die iets verdachts zien of zich onveilig voelen kunnen naar een speciaal telefoonnummer bellen dat getoond wordt op borden op het festivalterrein. Het festival vindt nog het gehele weekend in Biddinghuizen plaats.