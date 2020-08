Man en vrouw uit Nigeria opgepakt in azc voor overgieten lesbische vrouw met kokend water

video Reddings­bri­ga­de waarschuwt: ‘Tot knieën in het water en pas op met luchtbed­jes’

13:00 De reddingsbrigade waarschuwt ook nu weer voor gevaarlijke stroming in zee, waardoor zwemmers in de problemen kunnen komen. ,,Vandaag zal het opnieuw druk worden en is er aflandige wind. Ga niet verder dan tot de knieën het water in en pas op met luchtbedjes”, adviseert de Haagse reddingsbrigade.