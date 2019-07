Man gewond bij ontvoering in Beverwijk

update Hooibalen­brand op de snelweg geblust: A2 richting Eindhoven weer open

6 juli De brandweer is hele avond druk in de weer geweest om een vrachtwagen volgeladen met hooibalen te blussen. Het was geen makkelijke klus, onder andere vanwege brandende hooibalen op de weg. De A2 richting Eindhoven was afgesloten, maar is inmiddels weer open.