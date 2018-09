Man in Eindhoven geliquideerd in auto, drie keer geraakt

EINDHOVEN - Een man is zaterdagavond in Eindhoven in zijn auto doodgeschoten. Dat gebeurde rond 20.10 uur in de Sionstraat, een straat in de wijk Vlokhoven. De dader is gevlucht.

Volledig scherm Liquidatie in Eindhoven. © Bert Jansen Het slachtoffer - van wie de identiteit zaterdagavond nog niet zeker was - is drie keer geraakt terwijl hij achter het stuur zat. Buurtbewoners menen meer schoten te hebben gehoord. Het slachtoffer heeft volgens hen een Noord-Afrikaans uiterlijk.



De ruit aan de passagierskant ligt aan diggelen. Hulpdiensten konden niks meer betekenen voor de man. Een jongen uit de buurt zegt dat hij hem direct na de schoten nog wel even zag bewegen. Omstanders hebben iemand weg zien rennen, de wijk in. Het gaat mogelijk om een man met een Turks of Marokkaans uiterlijk, hij is klein, maar gezet en heeft zwart-grijs haar en een snor. Getuigen schatten hem volgens de politie tussen de 50 en 53 jaar.

Vermoeden identiteit

De politie tuigde zaterdagavond laat een Team Grootschalige Opsporing op. Dat houdt in dat de dader onbekend is en een flink team met meerdere specialistische rechercheurs de komende dagen en wellicht weken fulltime naar hem zoekt. De politie heeft een vermoeden wie het slachtoffer is, maar moeten dit formeel nog vaststellen.

Over de precieze toedracht van de schietpartij is nog niks bekend. Langs de weg bij het viaduct over de John F. Kennedylaan doorzochten agenten zaterdagavond de struiken. Mogelijk op zoek naar het wapen, of de tas die de dader volgens getuigen bij zich had. Ook een politiehelikopter vloog vlak na het incident boven de wijk.

Een traumahelikopter werd wel opgeroepen, maar hoefde niet te landen. Al snel was duidelijk dat het slachtoffer niet te redden was.

Verklaring

,,De vraag is of er iets speelt in de wijk", zegt een politiewoordvoerder. ,,Daar zijn we naar op zoek." De directe omgeving is afgezet en specialisten van de forensische recherche deden sporenonderzoek. De Sionstraat ligt in de wijk Vlokhoven tussen de John F. Kennedylaan en Franklin D. Rooseveltlaan in.

Het onderzoek was rond 03.00 uur in de nacht afgerond. De auto is afgevoerd.

Volledig scherm Man doodgeschoten in de Sionstraat. © Bert Jansen

Volledig scherm Man doodgeschoten in de Sionstraat. © Bert Jansen

Volledig scherm Man doodgeschoten in de Sionstraat. © Bert Jansen

Volledig scherm Onderzoek naar de liquidatie in Eindhoven. © Bert Jansen

Volledig scherm Onderzoek naar de liquidatie in Eindhoven. © Bert Jansen