Man klimt met schaar in hand over balie wisselkantoor op Schiphol

Moordenaar Bekir E. over Jos Brech: ‘Hij wilde Nicky niet doden, maar hield zijn hand te lang op de mond van het kind’

11:43 Jos Brech wilde Nicky Verstappen niet doden, maar hield zijn hand te lang over de mond van het jongetje. Dat zou Brech zich hebben laten ontvallen in de gevangenis, althans, dat zegt moordenaar Bekir E., die met hem vastzat. Brech zou Nicky hebben vastgegrepen toen het jongetje zijn tent uitkwam om te plassen. Maar Brech liet die uitspraken niet zomaar over zijn kant gaan.