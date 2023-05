Man kreeg tinnitus door kus op oor, maar rechter oordeelt: geen schadevergoeding

Een man heeft zijn ex-vriendin voor de rechter gesleept omdat hij gehoorschade opliep na een flinke kus. De man heeft er tinnitus aan overgehouden en vindt dat de ex-vriendin daarvoor verantwoordelijk is. De relatie is inmiddels voorbij. ,,Ik hoorde smak in mijn oor. Het was vreselijk.”

Het stel was begin oktober naar een popconcert geweest samen met het 11-jarige zoontje van de vrouw. De volgende ochtend werden ze wakker in een hotel. De man gaf zijn toenmalige vriendin een paar kusjes in haar hals en op haar oor. Die laatste kwam volgens de vrouw midden op haar linkeroor terecht. De vrouw zou toen direct hebben gezegd dat ze dit niet fijn vond, waarop de man zou hebben gereageerd met ‘stel je niet zo aan’.

De vrouw voelde zich niet serieus genomen en besloot de man te laten zien hoe vervelend het kan zijn door eenzelfde kus terug te geven op zijn oor. ,,De kus was sowieso niet bedoeld om hem pijn te doen”, zei de vrouw tijdens de zitting in de Haagse rechtbank. ,,Maar wel om te merken of hij het misschien ook een vervelend gevoel vond geven, omdat hij niet erkende dat hij mij pijn had gedaan, hij mijn reactie daarop bagatelliseerde en mij niet serieus nam.”

En dat het geen prettige ervaring was, merkte de man al snel. Hij hield namelijk gehoorschade over aan de kus, waaronder tinnitus, zo valt te lezen in de uitspraak. Ook kwam de relatie flink onder druk te staan en twee weken na het kusincident heeft het stel er een punt achter gezet.

Plastisch chirurg

De man, die werkt als plastisch chirurg, heeft niet lang daarna zijn ex-vriendin aansprakelijk gesteld voor de gehoorschade. Hij zegt dat hij zijn werk niet meer volledig kan doen en nu 40 procent arbeidsongeschikt is.



Alleen als de vrouw de kus heeft gegeven terwijl zij wist dat de kans groot was dat haar vriend daardoor schade zou lijden, heeft zij onrechtma­tig gehandeld Rechter

,,Ze gaf mij een keiharde kus recht in de gehoorgang van mijn linkeroor”, verklaarde de man eerder. ,,Dat ging echt met volle kracht. Ik hoorde smak in mijn oor. Het was vreselijk. Ik had geen pijn, maar ik hoorde wel direct suizen. Ik hoorde alles heel dof.”

De zaak moest uiteindelijk dus worden uitgevochten in de Haagse rechtbank. Het verzoek van de man om zijn ex-vriendin aansprakelijk te stellen voor de letselschade is afgewezen. ‘Alleen als de vrouw de kus heeft gegeven terwijl zij wist (of moest weten) dat de kans groot was dat haar vriend daardoor schade zou lijden, heeft zij onrechtmatig gehandeld. Dat is hier niet het geval’, oordeelde de rechter.

Kun je tinnitus krijgen van een zoen op je oor? De kans dat een kus op een oor daadwerkelijk tinnitus kan veroorzaken is ‘heel klein’, zegt Henri Marres, voorzitter van de KNO-vereniging. Hij kan inhoudelijk niets over de zaak zeggen, maar geeft wel aan dat een kus op een oor een lawaaitrauma kan veroorzaken. En dat kan weer leiden tot tinnitus. ,,Dat kan door de intensiteit en duur van het geluid. Dan is de schade meestal tijdelijk.” Daarnaast kan een hoge druk of ‘overdruk’ via het trommelvlies ook lawaaischade veroorzaken, dat komt door geluid van hoge intensiteit of van lange duur, zoals een knal bij vuurwerk. In dat geval kan er langer sprake zijn van tinnitus. De voorzitter van de KNO-vereniging heeft in ieder geval nog niet eerder gehoord dat tinnitus direct wordt opgelopen van een kus.

