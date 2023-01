Man krijgt 6500 euro aan bankbiljetten die ‘ex-vriendin per ongeluk in oven verbrandde’ niet terug

Meer dan twee jaar geleden diende de man bij DNB het verzoek in om geldbiljetten in te ruilen voor nieuwe, omdat zijn ex-vriendin de oven waarin hij het geld had bewaard per ongeluk had aangezet.



De man wilde de biljetten niet in het zicht leggen en verstopte het geld daarom tegen de achterkant van de oven. Dit was volgens hem de reden waarom zijn ex de biljetten niet zag.