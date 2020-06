Man laat hond uit en wordt doodgeschoten: ‘Het was een ware kogelregen’

Het slachtoffer wandelde op een voetpad tussen de groenstrook aan de Clazina Kouwenbergzoom en de Ringvaartplas.



De afstand tussen de aangetroffen hulzen, die door de politie werden gemarkeerd door verkeerskegels, en de plek waar de man vechtend voor zijn leven werd aangetroffen bedroeg nog geen twee meter. Of de schutter vanuit de auto heeft geschoten of is uitgestapt, is nog onduidelijk.



Kort na de fatale schietpartij vloog anderhalve kilometer verderop, aan de Akkerwinde in Capelle aan den IJssel een auto in brand. Het vermoeden bestaat dat de schutter het voertuig als vluchtauto heeft gebruikt en in brand heeft gestoken om sporen uit te wissen en dat hij te voet verder is gegaan. Hij zou in de richting van de parkeerplaats bij metrostation Schenkel zijn gelopen.