Man neergeschoten op vol terras in Tilburg, verdachte gepakt na waarschuwingsschot politie

Geralt (24) verliest beste vriend en vriendin bij ongeluk: ‘Zag meteen dat Kirsten dood was’

Het had een gezellig dagje shoppen moeten worden. Maar het ritje van Putten naar Almere op 29 juli 2019 eindigde op de Nekkeveldweg bij Zeewolde in een afschuwelijk ongeluk. De Peugeot van Geralt B. (24) uit Putten belandde op de kop in een sloot. Zijn beste vriend Roan (toen 17) raakte blijvend invalide. Vriendin Kirsten (17) overleefde het ongeluk niet.

9 juni