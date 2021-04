Man opgepakt na vondst dode in flat Deventer; politie onderzoekt of het een misdrijf is

In deze zaak is een man aangehouden als verdachte, al staat voor de politie niet op voorhand vast dat er een misdrijf heeft plaatsgevonden.

Oorzaak overlijden

Volgens woordvoerder Ruud Visser van de politie Oost-Nederland is er met zekerheid geen verband met de verdwijning van een 29-jarige Apeldoorner, waarvoor in het paasweekend ook uitgebreid onderzoek is gedaan in Deventer.

Aan het einde van de ochtend kreeg de politie een melding over een dode in de woning. ,,Het onderzoek is gericht op de oorzaak van het overlijden", zegt Visser. ,,Soms is dat overduidelijk, soms heb je een aantal vragen die eerst beantwoord moeten worden. In dat middengebied zitten we.”

Voorzichtig

De politie geeft nog geen nadere bijzonderheden over de overledene en de verdachte. ,,We zijn daar voorzichtig mee, want voor hetzelfde geld moeten we morgen een andere conclusie trekken en is daarmee de kwestie afgerond.”

Het onderzoek door een GGD-arts en forensisch onderzoekers in de woning is aan het begin van de avond afgerond. Het ligt volgens woordvoerder Visser niet voor de hand dat er nog verder onderzoek in de buurt wordt gedaan. ,,De medische kant van het verhaal is nu het belangrijkste. Het kan best zijn dat dat morgen wordt voortgezet omdat het op Tweede Paasdag wat lastiger is om alle expertise er bij te krijgen.”