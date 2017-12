Man pinde ruim een ton met pinpassen van bejaarden

Volgens politiechef Ronald Weydema viel het rechercheurs op dat alle slachtoffers bejaard of hoog bejaard waren. ,,De verdachten keken voornamelijk bij supermarkten over de schouder mee tijdens het pinnen. Vervolgens werden ze buiten aangesproken en de bankpas gerold. Hierna werd vaak binnen tien minuten gepind."



,,De verdachten slaagden er ook in geld van spaarrekeningen via internetbankieren over te maken naar de betaalrekeningen. Ze verhoogden in een aantal gevallen de daglimiet waarna ze het maximale bedrag pinden en dure artikelen kochten.” Volgens de politiechef werden op deze manier slachtoffers voor duizenden euro’s bestolen.