Man probeert te betalen met gestolen pinpas, medewerker tankstation sluit hem op in de wc

LIVE | Bevrij­dings­fes­ti­vals: nat en koud maar ook gezellig druk

15:24 Het is 5 mei, Nederland viert massaal de vrijheid die we na de Tweede Wereldoorlog terugkregen. In veertien steden worden bevrijdingsfestivals gehouden. Rapper Kraantje Pappie, zangeres Maan en dj Sam Feldt touren als Ambassadeurs van de Vrijheid langs de festivals in een legerhelikopter. Mis niks van de festivals met ons liveblog.