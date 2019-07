Man slaat ex-vriendin meerdere malen op het hoofd, terwijl zij met 120 over snelweg slingert

Netflixen in Eerste Kamer kost parlementa­riër de kop: ‘Een grote fout’

18:48 De Arubaanse parlementariër Sue-Ann Ras van regeringspartij MEP heeft vandaag ontslag genomen. Dat deed ze nadat er een golf van kritiek was losgebarsten toen bekend werd dat ze eind juni in Nederland tijdens een overleg tussen parlementariërs van het Koninkrijk in de Eerste Kamer zat te Netflixen.