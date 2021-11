Man slaat kat Tommie dood met een hamer: ‘Sorry, maar hij had geen bandje om’

coronavirus LIVE | Eerste Kamer steunt inzetten van coronabe­wijs voor toegang tot niet-essentiële winkels en dien­sten

De Eerste Kamer steunt een wetsvoorstel dat het inzetten van de QR-code als toegangsbewijs voor niet-essentiële winkels en diensten mogelijk moet maken. Wanneer en op welke plaatsen de pas wordt ingezet, wordt later duidelijk. De Tweede Kamer was al akkoord. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag met 73 gestegen tot 2845. Dat is nog net onder het hoogste niveau van de afgelopen winter. Lees het laatste nieuws in ons liveblog.

18:43