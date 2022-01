Man stierf gruwelijke dood in drugslab: ‘Handlanger had 112 moeten bellen’

Het drugslab - een woning op de vierde etage van een appartementencomplex - dook in de zomer van 2019 op, nadat familieleden van de Rotterdammer naar hem op zoek waren gegaan. Ze hadden al enige tijd niets meer van de dertiger gehoord en vreesden dat hem iets was overkomen. Via-via kwamen ze in Kralingen uit.



Ter plekke bleken hun vrezen gegrond: in het appartement troffen de hulpdiensten het ontzielde lichaam van de Rotterdammer aan. De dertiger was onwel geworden door amfetaminedampen en uiteindelijk overleden.