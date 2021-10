Man van Caroline kreeg hartinfarct bij marathon: ‘Kreeg appjes of het klopte dat hij dood was’

Mogelijk sprake van opzet bij dodelijke aanrijding in Oosterhout, verdachte meldt zich op bureau

23 oktober OOSTERHOUT - Een voetganger is zaterdagmiddag overleden bij een aanrijding met een wit bestelbusje in Oosterhout. De verdachte, de bestuurder van het busje, rende direct na het ongeval weg, maar meldde in de loop van de middag op het politiebureau.