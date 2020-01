Man verliest oog door legale vuurpijl en krijgt toch geld: 'Pijl deed niet wat hij moest doen'

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant. Jan van der Heijden (62) verloor 1 januari 2015 in Veldhoven een oog nadat een legale vuurpijl hem had getroffen. De pijl bleek te zijn afgestoken door een overbuurjongen. Van der Heijden stond vanaf de oprit van de buren te kijken. Aanvankelijk sleepte hij de afsteker van de vuurpijl voor de rechter, maar daar ving Van der Heijden bot. In een bodemprocedure werd daarna de importeur voor de rechter gesleept.



Die verdedigde zich met het feit dat de testresultaten van dit type vuurwerk uitwezen dat de pijlen 100 procent in orde zouden moeten zijn. Ook voerde de importeur aan dat ‘het natuurkundig niet kan’ dat de pijl niet recht omhoog ging, maar ineens horizontaal door de lucht vloog, in het rechteroog van het slachtoffer.



De rechtbank redeneert echter dat testresultaten geen garantie bieden voor elke afzonderlijke vuurpijl. Ook het ‘natuurkunde-verweer’ wuift de rechter weg. Feit is nou eenmaal dat de pijl in het oog van het slachtoffer vloog en dat de importeur daar geen goede verklaring voor heeft. ,,Daardoor is schade ontstaan. Dit leidt tot de conclusie dat er sprake is van een gebrekkig product”, aldus de rechtbank.



Van der Heijden krijgt een voorschot van 15.000 euro schadevergoeding. De exacte hoogte van het schadebedrag moet nader onderbouwd worden en wordt dan later bepaald.