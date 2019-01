Man vlucht voor politie, rijdt in auto tegen eigen boerderij en overlijdt

Duidelijk is dat de politie vanmorgen werd gewaarschuwd omdat er sprake was van een acute situatie waarbij een man hulp nodig had. Toen ze eenmaal aankwamen zagen ze de man rondom of bij zijn auto. De agenten probeerde een gesprek met hem aan te gaan, waarna hij in zijn auto stapte en hard wegreed.

De auto van de man zou tijdens het rijden brand hebben gevat. Het is niet bekend of dat door de politiekogels gebeurde. De brandende auto kwam vervolgens tot stilstand tegen de gevel van de woonboerderij. De man werd zwaargewond in zijn auto gevonden, en overleed ter plekke. Of de man verwond is geraakt door de brand in zijn auto, of dat hij al gewond was voordat hij in de auto stapte, is eveneens onbekend.