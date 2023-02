Man weken na ongeluk met zwaar vuurwerk in Gouda overleden aan zijn verwondingen

Uitzetten afgewezen asielzoe­kers blijft moeizaam, 2550 vliegtic­kets geannu­leerd

Steeds meer asielzoekers mogen in Nederland blijven. De instroom van nieuwe asielzoekers was in 2022 het hoogst in jaren. Het percentage asielzoekers dat mag blijven ook. En het aantal ongewenste vreemdelingen, waaronder afgewezen asielzoekers, dat Nederland verliet, daalde. Ook moesten 2550 al geboekte vliegtickets worden geannuleerd.

