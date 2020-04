Man wint rechtszaak: Staatsloterij moet gekochte loten terugbetalen

De Staatsloterij moet een loterijdeelnemer het aankoopbedrag van een groot aantal loten terugbetalen. Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch vandaag besloten. De man heeft in totaal 5247,50 euro uitgegeven aan loten. Samen met de proceskosten moet hij een bedrag van 8000 euro terugkrijgen van de Staatsloterij.

Het gaat om loten die de man had gekocht tussen 2000 en 2008. De Hoge Raad besliste vijf jaar geleden dat de Staatsloterij in die periode misleidende mededelingen had gedaan over winkansen. Naar aanleiding van die zaak begon de man een zaak tegen de Staatsloterij om het aankoopbedrag van zijn loten uit die periode terug te krijgen.

Eerder geen gelijk van rechter

Eerder gaf de rechtbank in Limburg hem geen gelijk, waarop hij in hoger beroep ging. De man betoogde bij het hof dat als de Staatsloterij hem wel de juiste informatie had gegeven, hij geen loten had gekocht. Het hof noemt dat aannemelijk. De Staatsloterij heeft drie maanden de tijd om in cassatie te gaan tegen dit besluit.

Staatsloterij betuigde in 2015 spijt

In januari 2015 stelde de Hoge Raad de Stichting Loterijverlies.nl in het gelijk in een rechtszaak tegen de Staatsloterij. De Hoge Raad bepaalde dat de Staatsloterij zich schuldig had gemaakt aan misleidende mededelingen in de periode tussen 2000 en 2008. Die gingen over het niet gegarandeerd zijn van de prijzen, de winkansen, het aantal gewonnen prijzen en de hoogte van de prijzen.

De Staatsloterij betuigde spijt van de onduidelijkheid en kwam met een goedmaakactie. De ongeveer 200.000 deelnemers van een claimstichting kregen ieder 40 euro terug, en er kwam een gratis trekking voor deelnemers uit de periode 2000 tot en met 2007. Het kostte de Staatsloterij in totaal 30 miljoen euro.