Man woest over verbreken contact, hijgt jarenlang in telefoon van alleenstaande moeder

Coronavirus LIVE | Bitcoin hard omlaag door onrust omikron, ziekenhui­zen breiden beveili­ging uit

In de Nederlandse discotheken en clubs is het oorverdovend stil, maar pal over Duitse grens wordt nog gedronken, gedanst en meegeblèrd tot in de late uurtjes. Met Nederlands-getinte feestavonden worden jongeren lekker gemaakt om dáár uit hun bol te gaan. De veiligheidsregio IJsselland vindt dit zeer onwenselijk, maar staat machteloos. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog. Lees hier ons laatste liveblog terug.

9:02