Mandelabrug over A12 wankelt omdat er 30 jaar geleden een 1’tje ontbrak in de berekening

Lieve Debby: 'Na twee jaar is mijn relatie ten einde, komt er ooit een einde aan mijn liefdesver­driet?’

Debby Gerritsen weet alles over de liefde, lust en het leven. Uit eigen ervaring en als host van de populaire podcast Over de liefde. Hier beantwoordt Debby elke week een liefdes-, lust- of levensvraag van een lezer. Deze week over liefdesverdriet.

5 december