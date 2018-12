Manegehouder trekt brandende stal uiteen om paarden te redden

Kruitdam­pen en zwakke wind zorgen voor mist tijdens jaarwisse­ling

10:23 Qua weer wordt het een rustige jaarwisseling, is de verwachting van Weerplaza. Of het overal droog zal blijven, met het oog op de vuurwerkliefhebbers, is nog wel de vraag. Een zwak windje uit zee voert vochtige lucht aan, waardoor er kans is op lage bewolking, mist en hier en daar een spatje motregen.