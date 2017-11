Mannen bekennen: ‘Ook ik deed het’

'Soms neemt de penis het over.' Dat gebeurt ook wel eens bij programmamaker Maxim Hartman, de (ambiërend) koning van de apenrots. Vrijuit vertelt hij en passant ook over zijn hoge dosis testosteron, de voorkeuren van zijn bedpartners en oh ja, zijn hoofd. Soms raakt dat laatste lichaamsdeel in gevecht met het middelste. ,,Ben ik in gesprek met een vrouw, begin ik ineens te flirten. Dan denk ik, ben ik nu alleen in haar geïnteresseerd omdat ik met haar in bed wil belanden? Soms zeg ik het eerlijk: sorry, het is even mijn penis die praat.''



Maar zelfs in het heetst van de strijd weet Hartman waar de grens ligt. ,,Voor zover ik weet ben ik nooit te ver gegaan. Is dat wel zo, laat het weten. Natuurlijk ben ik niet 100 procent zeker, ik heb best wat geflirt en gesekst. Misschien heb ik onbewust wat gedaan, in mijn puberteit.''



,,Het is een kwestie van opvoeding, weten waar je grenzen liggen. Met het leggen van verbaal en fysiek contact is niets mis, maar als een vrouw daar geen prijs op stelt moet je luisteren. Als ik hoor wat vrouwen 's nachts wordt nageroepen: hoertje, lekkertje, dat vind ik belachelijk. Ik schaam me er plaatsvervangend voor. Soms corrigeer ik zo'n man, als een hond. Dan leg ik hem op straat, laat ik hem sorry zeggen.''



Goed, hij spreekt dus andere mannen aan en weet waar grenzen liggen. Hoe nu verder? ,,Ik vind het heel erg zoals de discussie nu is gelopen, zoals ik Jelle Brandt Corstius ken, zou hij nooit een verhaal verzinnen. In de nasleep laten we zien: als je met misbruik te maken hebt en je komt er voor uit - los van de vraag of het verstandig is dat in de krant of op tv te doen - dan word je allebei afgemaakt. Dat kan niet, dat is dodelijk.''



Hartman heeft een voorstel. Laten we ervan uitgaan dat mensen ervaringen over misbruik delen, de waarheid vertellen, zonder mensen aan de schandpaal te willen nagelen. Daardoor kunnen mannen én vrouwen over #metoo praten zonder verstrikt te raken in een welles-nietesdiscussie. ,,Mannen moeten bedenken: de grens van vrouwen wil ik niet over, ik laat haar met rust als ze dat wil. Tegen vrouwen wil ik zeggen dat ze het klimaat van niet melden, niet moeten accepteren. Of het nu gaat om een mooi cv of goede cijfers, als mannen er iets voor terug willen, moeten vrouwen het niet nemen.''