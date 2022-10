Mannen met bivakmutsen binden vrouw (72) en schilders vast bij overval in miljoenenvilla

Een rondcirkelende politiehelikopter zocht in de omgeving naar het vluchtvoertuig. Ook op sociale media werd opgeroepen uit te kijken naar de donkerblauwe bestelbus. Die werd niet veel later een paar kilometer verderop op een parkeerterreintje aan de Menkenlaan langs de N44 gevonden.



Daar zijn de overvallers vermoedelijk in een ander voertuig overgestapt. Bij de overvallen woning en het gevonden busje heeft de politie urenlang onderzoek gedaan. Er zijn getuigen gehoord en sporen uit het busje zijn veiliggesteld.



De 72-jarige bewoonster kocht het pand, 1863 vierkante meter kadastrale grootte, in 2005 voor 2,2 miljoen euro. Ze is bestuurder van een bedrijf dat door familie van haar man in 1912 is opgericht en in het centrum van Den Haag is gevestigd. De familie maakte furore in de graanhandel, hun bedrijf is nu uitgegroeid tot een investeringsmaatschappij.