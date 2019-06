Mannen worden steeds ouder papa

Van zijn leeftijd heeft hij – op ongemakkelijke situaties bij de Albert Heijn na – geen last. ,,Ik ben fysiek sterk. Ik boks. Juist doordat ik al het nodige heb meegemaakt in mijn leven, ben ik mentaal ook meer in balans. Ik was op mijn dertigste vooral met mezelf bezig. In die tijd had ik veel minder aandacht voor Samuël kunnen opbrengen. De anderhalve dag per week dat hij bij mij woont, komt mijn zaak op de tweede plek.”



Maar sommige onzekerheden gaan nooit helemaal weg, haast hij zich te zeggen. ,,Na twee happen avondeten draait Samuël tegenwoordig zijn hoofd weg. Dan denk ik: en nu? Mijn jongste zus, die net oma is geworden, zei: ‘Joh, dat is een fase’.’’ Lachend: ,,Tja, hier worstelt natuurlijk elke ouder mee, of je nu dertig bent of vijftig.’’