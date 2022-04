Mannetjeszwaan doodgereden terwijl eieren nog uitgebroed worden: ‘Zwanenpaar werkt samen’

Patricia Van de Velde van stichting Muskuseendenbeheer Oud-Beijerland heeft zich, na ruggespraak met een vogelopvang in Rotterdam, ontfermd over de alleenstaande aanstaande zwanenmoeder.



,,Ik heb een emmertje water bij het nest gezet en heb haar graan gegeven. Omwonenden hebben ook brood in en bij het nest gegooid, maar dat is niet handig. Dat trekt ratten aan, ook komen er bazige kraaien en eksters op af. Dat is allemaal stress voor de broedende zwaan en soms zijn die andere dieren een bron van gevaar voor de eieren of jongen.’’